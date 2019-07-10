الاقتصاد

ميدغلف يقفز ارتفاعاً – تحليل صباحي – 10-07-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم ميدغلف للتأمين (8030) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المهم 15.00 ، مما أكسب السهم الزخم الإيجابي اللازم لهذا الارتفاع ، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 3.86% بما يعادل 0.58 ريال ، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد بالمدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول .

 

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 15.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 16.50 .

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.00 ومستوى المقاومة 16.50 .

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