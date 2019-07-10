التصنيع يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 10-07-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم التصنيع (2060) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير ، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.24% بما يعادل -0.04 ريال ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع . Advertisements ولهذا نحن نتوقع استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 17.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 16.00 استعداداً لكسره . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.00 ومستوى المقاومة 17.00 .

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