شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن بغرفة القاهرة : الأسعار لم تتأثر برفع الدعم عن الوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن لم تتأثر بزيادة الوقود فى الفترة الحالية، موضحة أن نسبة الزيادة على التكلفة لا تتجاوز 3% وبالتالى التأثير على أسعار الدواجن لن يكون كبيرا .

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن تأثير قطاع الدواجن بارتفاع أسعار الوقود سيكون بسيط جدا، موضحا أن تكلفة الإنتاج ستزيد حوالى 3% على الكميات.

وأضاف السيد فى تصريح لليوم السابع، أن الزيادة لن يشعر بها المستهلك، مشيرا إلى أن المشكلة الأكبر تكمن فى بعض حلقات التداول الوسيطة والتى من الممكن أن يرتفع السعر من خلالها بشكل ملحوظ وهو ما يستدعى تشديد الرقابة على السوق وعلى كافة حلقات التداول لضمان ضبط الأسعار بالسوق.