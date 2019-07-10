شكرا لقرائتكم خبر عن الواحدي رئيساً مالياً لـ«أرابتك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «أرابتك القابضة»، تعيين «عادل الواحدي» في منصب الرئيس المالي بالإنابة للشركة، مشيرةً إلى أنها ستستمر خلال العام الجاري في التركيز على تحصيل الذمم المدينة المستحقة من مشاريعها القديمة، وتقصير دورات الدفع، وتحسين دورات رأس المال العامل، وتعزيز ميزانيتها العمومية، الأمر الذي يشمل إعادة تمويل الدين على نحو يوفر منصة مستدامة لنموها مستقبلاً.

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