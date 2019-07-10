أطول موجة هبوط للأجور باليابان منذ 2013



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض متوسط الأجور في اليابان للشهر الخامس على التوالي في مايو/‏آيار الماضي، مُسجلة بذلك أطول موجة تراجع شهرية منذ 2013.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل في اليابان، أمس الثلاثاء، أن أجور العمال تراجعت بنحو 0.2% في مايو/‏آيار الماضي، مقابل توقعات انخفاضها بنسبة 0.6%، فيما هبط الأجر الحقيقي المعدل وفقاً للتضخم بنسبة 1% في شهر مايو/‏آيار، مقابل توقعات أن يُسجل تراجعاً بنسبة 1.5%. وتابعت البيانات أن ساعات العمل المقررة انخفضت بنسبة 4.6% في نفس الفترة.