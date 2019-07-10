شكرا لقرائتكم خبر عن أطول موجة هبوط للأجور باليابان منذ 2013 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض متوسط الأجور في اليابان للشهر الخامس على التوالي في مايو/آيار الماضي، مُسجلة بذلك أطول موجة تراجع شهرية منذ 2013.
وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل في اليابان، أمس الثلاثاء، أن أجور العمال تراجعت بنحو 0.2% في مايو/آيار الماضي، مقابل توقعات انخفاضها بنسبة 0.6%، فيما هبط الأجر الحقيقي المعدل وفقاً للتضخم بنسبة 1% في شهر مايو/آيار، مقابل توقعات أن يُسجل تراجعاً بنسبة 1.5%. وتابعت البيانات أن ساعات العمل المقررة انخفضت بنسبة 4.6% في نفس الفترة.
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