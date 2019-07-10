«بي.إس.إتش» تعتزم إنشاء مصنع بالقاهرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال لويس ألفاريز الرئيس التنفيذي لشركة بي.إس.إتش مصر المالكة للعلامة التجارية بوش الألمانية أمس الثلاثاء إن شركته تعتزم إنشاء مصنع لأجهزة الطهي في مصر ليكون الأول للشركة في إفريقيا العام القادم على أن يبدأ الإنتاج في 2021.

وأضاف ألفاريز في مؤتمر صحفي بالقاهرة أن المصنع سيُقام في مدينة العاشر من رمضان شرقي القاهرة لكنه رفض الإفصاح عن حجم الاستثمارات الخاصة بالمصنع.

وقال الرئيس التنفيذي «اليوم هو الإعلان الرسمي عن تواجدنا بالسوق المصري... وقعنا منذ فترة مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية لبناء مصنع بالعاشر من رمضان».

وقال ألفاريز إن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية ستساعد الشركة المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية كثيراً في التصدير للدول الإفريقية عبر مصر. مضيفاً أن الشركة تستهدف حصة سوقية تتراوح بين 20 و25 بالمئة من سوق الأجهزة المنزلية في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتابع أن شركته تسعى لأن تصبح واحدة من بين أكبر ثلاث شركات للأجهزة المنزلية في مصر خلال ثلاث سنوات.

وتمتلك بي.إس.إتش الألمانية نحو 42 مصنعاً في أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وآسيا. (رويترز)