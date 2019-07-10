أسعار المستهلك تستعيد منحنى الارتفاع في مايو عند 0.97%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض



تواصل تأثيرات ضريبة القيمة المضافة في الدولة الانحسار منذ بداية العام الجاري، وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك نطاقاً سالباً للشهر الخامس على التوالي عند 1.09% في مايو/ أيارعلى أساس سنوي بحسب البيانات الصادرة عن «الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء».

ووفقاً للبيانات الصادرة، تلاشت تأثيرات ضريبة القيمة المضافة تدريجياً منذ مطلع العام وسجل شهر يناير نطاقاً سالباً للتضخم عند 2.39% على أساس سنوي، وفي الشهر التالي -2.53%، وفي مارس/آذار الماضي عند -2.48%، وفي إبريل/نيسان عند -2.09% وصولاً إلى -1.09% خلال مايو/ أيار الماضي.

وشهد الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً طفيفاً في مايو/ أيار الماضي على أساس شهري بمقدار 0.97% مدفوعاً بارتفاع أسعار كل من خدمات الترويح والثقافة بمقدار 10.43% وخدمات النقل 5.2% وأسعار الملابس والأحذية عند 2.1%، وأسعار المطاعم والفنادق بمقدار 0.82%.

في حين تراجعت أسعار الأغذية والمشروبات بمقدار 1.09% وأسعار التبغ 0.01%، وأسعار وخدمات السكن والمياه والكهرباء والغاز 0.16%، وخدمات التجهيزات والمعدات المنزلية 0.58%، وأسعار خدمات الاتصالات 0.05% وأخيراً أسعار السلع والخدمات المتنوعة 0.12%، بينما حافظت أسعار كل من الخدمات الصحية والتعليم على نفس مستوياتها في الشهرين الفائتين.

وعلى صعيد إمارات الدولة، ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في إمارة أبوظبي 1.52% على أساس شهري، ودبي 0.27%، والشارقة 0.75%، وعجمان 1.02%، وأم القيوين 0.98%، ورأس الخيمة 0.81% والفجيرة 0.81%.