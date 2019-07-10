شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يدعو لوقف تدهور المناخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ايكاتيرنبيرج، روسيا:”الخليج 365” ووكالات

افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القمة العالمية للصناعة والتصنيع أمس في مدينة ايكاتيرنبيرج، بحضور أكثر من 2000 مشارك بما في ذلك مجموعة من كبار المسؤولين والشخصيات البارزة في روسيا الاتحادية، بالإضافة إلى وفد كبير من دولة الإمارات وممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، إلى جانب العديد من قادة القطاع الصناعي العالمي.

وانطلقت الدورة الثانية من القمة العالمية للتصنيع والتصنيع بعرض تقني مبتكر استخدمت فيه روبوتات لتستعرض قصة تطور التكنولوجيا الصناعية، واستكشاف كيفية توظيف تقنيات محاكاة الطبيعة في إحداث تحول كبير في قطاع الصناعة العالمي يمكنه من تحقيق الازدهار العالمي.

حذر الرئيس الروسي من أن الاعتماد المطلق على الطاقة البديلة والتخلي عن الطاقة الكهروذرية والهيدروكربونية.

وقال بوتين في كلمة خلال القمة: «الإيمان الأعمى بالحلول البسيطة الفعالة وغير الفعالة سيؤدي إلى المشاكل، وأعني هنا حلولاً كالرفض الكامل للطاقة النووية أو الهيدروكربونية والاعتماد المطلق على مصادر الطاقة البديلة».

وأكد الرئيس الروسي أن ذلك لا يعني ضرورة التخلي عن الطاقة البديلة في إشارة إلى ضرورة تحقيق التوازن بين جميع مصادر الطاقة، لافتاً إلى أهمية الأخذ بالحسبان، المشاكل البيئية المرتبطة بتوليد الطاقة بالاعتماد على مصادر بديلة.

كما دعا الرئيس الروسي العالم للتحرك لوقف تدهور البيئة والمناخ، وقال إن التطور التكنولوجي سيزيد الوضع سوءاً ما لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، لافتاً إلى عدم وجود حل مستدام للمحافظة على البيئة والمناخ في الفترة الحالية.

حماية الطبيعة

وخلال فعاليات انطلاق الدورة الثانية من القمة، ألقى بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، كلمة تناول فيها دور الطبيعة في إلهام التطور التكنولوجي بما يمهد الطريق إلى مستقبل أكثر استدامة: «في العصر الذي ينتشر فيه استخدام الهواتف الذكية، والسيارات الذكية، والمنازل الذكية، تظهر الحاجة إلى أن نفكر بذكاء وعمق حول علاقاتنا بعضنا ببعض، وعلاقتنا بمجتمعاتنا بشكل عام. وكلما وصل تقدمنا إلى آفاق جديدة، كلما توجب علينا إيجاد صيغة تنمي الانسجام بيننا وبين عالمنا الطبيعي. ومن هنا، يمكن للاستدامة الحقيقة أن تبدأ. وليكن شعارنا «لنحمي الطبيعة ونستلهمها».

تعزيز التعاون

وألقى ديمتري كوزاك، نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي، كلمة رحب بها في بالمشاركين في القمة وأكد مكانة مدينة ايكاتيرنبيرج بوصفها العاصمة الصناعية لروسيا لما تتمتع به من قاعدة صناعية قوية.

وأكد كوزاك أن القمة العالمية للصناعة والتصنيع منصة فريدة لتعزيز التعاون الصناعي وتطوير فهم عالمي مشترك لمستقبل الصناعة، في وقت تتسبب فيه المنافسة الاقتصادية الحادة في إشاعة جو من المخاوف والاضطراب.

التزام راسخ

وقال سهيل بن محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، والرئيس المشارك للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، خلال كلمته في القمة: «تلتزم دولة الإمارات التزاماً راسخاً في إحداث تحول جذري في مستقبل قطاع الصناعة العالمي، وفي السنوات الأخيرة، اتخذنا خطوات جادة لترجمة هذا الالتزام إلى واقع من خلال إطلاق وتنفيذ مجموعة من المبادرات، بما في ذلك استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، والاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، واستراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد. ومن خلال شراكتنا مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، المتمثلة في القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي نشارك في ترؤسها، نعمل على نشر هذا الالتزام ومشاركة هذه الرؤية مع بقية العالم، من خلال تشجيع صناع السياسة على وضع القطاع الصناعي المتقدم في صميم برامج التنمية الوطنية».

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تعزيز كفاءة القطاع

وقال لي يونج، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والرئيس المشارك للقمة، إن التكنولوجيا المتقدمة تساهم في تعزيز كفاءة القطاع الصناعي، مما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وأشار يونج إلى أن استخدام تكنولوجيا الطائرات من دون طيار في الزراعة الدقيقة، على سبيل المثال، ساهم في تعزيز الأمن الغذائي العالمي. وشدد على أنه لا ينبغي التقليل من فوائد تقنية الثورة الصناعية الرابعة، مع ضرورة أن ندرك المخاطر التي تنطوي عليها التكنولوجيا الجديدة حتى نتمكن من إعداد السياسات التي تساهم في تحقيق الرخاء الإنساني الشامل في العصر الصناعي الجديد.

وأضاف يونج: «ستؤثر الثورة الصناعية الرابعة في الجميع، ولهذا فنحن ندرك أن على الجميع أن يشارك في صياغة مستقبل القطاع الصناعي، ما شجعنا على إطلاق القمة العالمية للصناعة والتصنيع بالتعاون مع دولة الإمارات. ونسعى من خلال القمة إلى تشجيع التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة وتعزيز نمو القطاعات الصناعية المختلفة، وتقنيات محاكاة الطبيعة على وجه الخصوص».

السياسات الحمائية

وأشار دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، إلى أن التغييرات التي تحدثها التكنولوجيا المتقدمة ستجعل التصنيع أكثر كفاءة وسترفع مستويات المعيشة للعالم بأسره. إلا أنه نبه إلى أن كل ثورة من الثورات الصناعية السابقة أدت إلى زيادة البصمة البيئية للمجتمعات البشرية، وإلى تغيير المناخ والتلوث والتدهور البيئي. وقال إنه يتعين على جميع الدول إعطاء الأولوية لإعادة بناء النظام البيئي من خلال توظيف تقنيات محاكاة الطبيعة، والتي بإمكانها أن تدعم تطور القطاع الصناعي دون الإضرار بالبيئة.

وشدد مانتوروف على الحاجة إلى العمل المشترك والحلول التعاونية للقضايا التي تواجهها البشرية. وأشار إلى أن القمة العالمية للصناعة والتصنيع، توفر منصة لحوار عالمي واسع النطاق حول هذه القضايا، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي دولة القيام بذلك بمفردها، وأنه يتعين علينا جميعًا أن نتخلى عن السياسات الحمائية والقيود التجارية.

مشيرًا إلى أن ذلك النهج المشترك سيسمح للبشرية بالتوصل إلى حلول صديقة للبيئة لجميع التحديات التي تواجهها في العقود القادمة. كما أكد عزم روسيا على أن تصبح قوة رائدة في تقنيات محاكاة الطبيعة.

وتعتبر القمة، أول مبادرة عالمية متعددة القطاعات، منصة للقادة للمشاركة في صياغة مستقبل قطاع الصناعة العالمي وتسليط الضوء على أهمية الاستثمار في بناء القدرات وتعزيز الابتكار وتنمية المهارات على نطاق عالمي. وتركز القمة في دورتها الثانية على «تقنيات محاكاة الطبيعة»، وكيفية استلهام قطاع الصناعة لآليات الطبيعة من أجل تحفيز الابتكار، وتأثير الثورة الصناعية الرابعة على الاقتصادات العالمية.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، التي انعقدت في جامعة باريس السوربون -أبوظبي في مارس من العام 2017 بحضور أكثر من 3000 مشارك من قادة الحكومات والشركات والمجتمع المدني من أكثر من 40 دولة، تنعقد الدورة الثانية من القمة في روسيا بهدف تعزيز التنمية الصناعية حول العالم، حيث يجتمع كبار المسؤولين من نخبة الشركات العالمية بما في ذلك شركة «مبادلة للاستثمار»، و«جنرال إلكتريك»، و«سيمنس»، و«آي بي أم»، و«هانيويل»، و«سولفاي»، و«روكويل أوتوميشن»، و«برايس ووترهاوس كوبرز»، بالإضافة إلى مجموعة من كبرى الشركات الروسية بما في ذلك «سبير بنك» و«فوستك كول» لبحث التوجهات المستقبلية للقطاع الصناعي.

تقنيات محاكاة الطبيعة

ألقى ميخائيل كوفالتشوك، رئيس المركز القومي للبحوث التابع لمعهد كورشاتوف، كلمةً حول الموضوع الرئيسي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع 2019، تقنيات محاكاة الطبيعة، ودورها في الثورة الصناعية الرابعة. وقال إن الإنسانية وصلت إلى نقطة تواجه فيها قرارات حاسمة، وأن عليها تمهيد الطريق أمام التنمية المستدامة، واستهلاك موارد البيئة بمسؤولية. مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي والسكاني في السنوات الأخيرة تسبب في حالة نقص حاد في الموارد ما قد يؤدي إلى العديد من المشكلات الخطيرة، بما في ذلك الحروب والنزاعات. وأكد أن تقنيات محاكاة الطبيعة قادرة على إيجاد طريقة للخروج من هذا التحدي واستعادة توازن الطبيعة.

95 ٪ من الإطارات المستعملة يتم استردادها في أوروبا

شهدت فعاليات الدورة الثانية من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، جلسة نقاشية بعنوان «الاقتصاد التدويري للصناعة: على مفترق طرق»؛ حيث شدد المشاركون على الحاجة الملحة لتبنّي تشريعات حكومية تشجع على توظيف مبادئ الاقتصاد التدويري في النشاطات الصناعية، بالإضافة إلى ضرورة أن تلتزم الشركات الصناعية بمسؤوليتها الاجتماعية من خلال تبنّيها لهذه المبادئ في عملياتها الصناعية. وشارك في الجلسة كل من فيليبو بيتيني، كبير مسؤولي الاستدامة والمخاطر في «بيريلي»، ودينيس بوتساييف، الرئيس التنفيذي، شركة المشغل البيئي الروسي، وبيتري بيلتونين، وكيل وزارة خارجية فنلندا، وستيفان سيكارز، مدير إدارة البيئة، في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

وأشار المشاركون في الجلسة إلى أن الوعي المتزايد بالأضرار الكبيرة للنفايات البلاستيكية كان له أثر إيجابي في دفع جميع القطاعات الصناعية إلى البحث عن بدائل أكثر صداقة للبيئة.

وقال بيتري بيلتونن، وكيل وزارة خارجية فنلندا: «يعد الاقتصاد التدويري طريقة مبتكرة لتحسين العمليات التجارية وتلبية توقعات المجتمع بشأن النشاط الصناعي. فمع حاجتنا الكبيرة للتقدم في مجالي للعلوم والتكنولوجيا، إلا أننا نحتاج في الوقت ذاته إلى إتاحة فرص النجاح للحلول المستدامة».

وقال فيليبو بيتيني، كبير مسؤولي الاستدامة والمخاطر في شركة «بيرللي» الإيطالية للإطارات: «أسهم تطبيق التشريعات البيئية في تسريع تطبيق الإدارة المسؤولة للنفايات في قطاع صناعة الإطارات، حيث إن 95٪ من الإطارات المستعملة في أوروبا يتم استردادها الآن بموجب تشريع مسؤولية المنتج. ونحن بحاجة إلى النظر في كل مراحل التصنيع من حيث الاستهلاك المسؤول للمواد، والعناية بالتعبئة والتغليف وإطالة عمر منتجاتنا».