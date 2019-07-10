«التنظيم العقاري» توقع اتفاقية «حسابات جمعيات الملاك»

دبي: ”الخليج 365”

وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ممثلة في ذراعها التنظيمية مؤسسة التنظيم العقاري، بصفتها الجهة المنظمة لجمعيات الملاك، اتفاقية خدمات حسابات جمعيات الملاك مع «يونايتد بنك ليمتد»، ومقره دبي.

وقال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: «تعتبر مناطق التملك الحر في الإمارة محوراً رئيسياً للاستثمار العقاري، وتستقطب المستثمرين من شتى أنحاء العالم، لتوفر البنى الخدماتية والمرافق المتطورة. ونعمل من جانبنا على تعزيز صورة هذه المناطق، ليس من خلال النظم والتشريعات التي تضمن سهولة وسرعة الإجراءات التنظيمية والاستثمارية فحسب، وإنما عن طريق التوصل إلى علاقات شراكة مع القطاع الخاص لدعم عمليات جمعيات الملاك، ومساعدتها على تقديم أفضل الخدمات الممكنة بطرق ميسرة وشفافة، بما يسعد جميع الملاك والمستثمرين والقاطنين في مشاريع التملك الحر».

وبموجب الاتفاقية، توافق مؤسسة التنظيم العقاري على تفويض البنك بتقديم خدمات معينة، مثل فتح الحسابات المصرفية للجمعيات طبقاً لأحكام القانون، وغيرها من الخدمات الإضافية.

وقع الاتفاقية المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي للمؤسسة، وسيد أصغر حسين رئيس العمليات في البنك.

وقال ابن غليطة: «إننا في مؤسسة التنظيم العقاري نبذل كل جهد ممكن لتسهيل عمل جمعيات الملاك، ومساعدتها على تقديم أفضل الخدمات الممكنة لجميع القاطنين في مناطق التملك الحر. إن الهدف من توقيع هذه الاتفاقية يتمثل في توفير المزيد من الخيارات المصرفية أمام الجمعيات، والتأكيد على تعاملها بطرق نزيهة وشفافة تضمن الحقوق لجميع الأطراف».