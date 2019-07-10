«اقتصادية عجمان» تطلع على مبادرة التفاعل المجتمعي لـ«إكسبو 2020 دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

عقدت اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي في عجمان جلستها السابعة للعام 2019 برئاسة عبدالله المويجعي، رئيس اللجنة، لمناقشة سبل سير أعمال اللجنة، وآخر المستجدات بالقطاع الاقتصادي والسياحي في الإمارة، وآليات تحفيز الشباب نحو المشاريع الخاصة.

حضر أعمال الجلسة أعضاء اللجنة، الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، وعلي عيسى النعيمي، وصالح الجزيري، وسالم السويدي، وخولة الياسي، مقرر اللجنة، كما شارك في الجلسة ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع التخطيط ودعم الأعضاء في غرفة تجارة وصناعة عجمان.

استهلت أعمال الجلسة بعرض حول مبادرة التفاعل المجتمعي لإكسبو 2020، «حياكم» التي تستهدف تفاعل كل أفراد المجتمع والجهات الحكومية، والخاصة، للمساهمة في إنجاح إكسبو، ووضع بصمة في الحدث العالمي، والتعرف إلى الفرص التي يتيحها إكسبو بشكل عام.

وأوضح العرض جهود القائمين على إكسبو في التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالقطاع السياحي، لاسيما أن إكسبو 2020 يستهدف استقبال 25 مليون زائر، منهم 70% من خارج دولة الإمارات لتكون أعلى نسبة للزوار الدوليين في تاريخ تنظيم المعرض.وتناولت الجلسة عرضاً قدمته دائرة الأراضي والتنظيم العقاري حول باقات ترخيص المكاتب العقارية العاملة في الإمارة، وطبيعة أنشطتها، والرسوم الخاصة بها.كما اطلع الحضور على جهود دائرة التنمية السياحية في الربط الإلكتروني مع قطاع الفنادق، ليرتبط البرنامج الإلكتروني ب38 منشأة، وأهمية ذلك في توفير تقارير يومية مفصلة حول نشاط الفندق، ونسب الإشغال وعدد السائحين.

وقدمت الدائرة عرضاً حول مستجدات سياسة بيوت العطلات، والإجراءات والعمليات التشغيلية وآليات التسجيل التي تتيح ترخيص الشركات والأفراد لهذه الخدمة.