البورصة الهندية تخسر 30 مليار دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسرت البورصة الهندية نحو 30 مليار دولار، عقب تخارج المستثمرين الأجانب، على خلفية زيادة الرسوم الإضافية على الأثرياء في موازنة البلاد.

وفقدت القيمة السوقية لمؤشر «ستاندرد آند بورز بي إس إيه سينكس» حوالي 2.3 تريليون روبية (30 مليار دولار) خلال الجلسات الثلاث الماضية.

ويرجع هروب الأموال الأجنبية إلى إدراك أن معدل الضريبة الجديد لا ينطبق على الأثرياء فقط، ولكن على الصناديق الائتمانية، وهو هيكل اختيارات لعدد كبير من الصناديق الأجنبية التي تستثمر في الهند.

وكانت سوق الأسهم في الهند تراجعت يوم الجمعة الماضي في أعقاب إعلان وزيرة المالية ، نيرمالا سيتارمان، مقترح الموازنة الفيدرالية عن العام الذي ينتهي في 31 مارس 2020.

وتضمن مقترح الموازنة زيادة الرسوم الإضافية من 15%، إلى 25%، على ذوي الدخول الخاضعة للضرائب بين 20 إلى 50 مليون روبية وإلى 37 %، على من تتجاوز مكاسبهم 50 مليون روبية. (بلومبيرج)