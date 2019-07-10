«إينوك» تفتتح محطة الخدمة التاسعة في الفجيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتحت مجموعة اينوك محطة خدمة جديدة في إمارة الفجيرة، في إطار خططها الرامية إلى توسعة شبكتها لتضم 191 محطة في دولة الإمارات العربية المتحدة بنهاية عام 2020، لتصبح محطة الخدمة الجديدة، الواقعة في الفصيل، تاسعة محطات اينوك في الفجيرة التي تتواجد فيها المجموعة منذ عام 1989.

وتوفر المحطة الجديدة خدماتها لقاعدة واسعة من العملاء في منطقة الفصيل، بدءاً من فندق «هيلتون الفجيرة» جنوباً، على امتداد شاطئ الفجيرة، مروراً بقلب المدينة غرباً، وصولاً إلى مستشفى الشرق.

وتمتد المحطة على مساحة 4800 متر مربع، وهي مجهزة بست مضخات للوقود تم تصميمها لتلبي معايير التدفق المحددة من قبل «الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق NFPA». وبهدف خفض زمن الانتظار في المحطة، تم تزويد المضخات بخراطيم قابلة للسحب لتسهيل عملية تزويد السيارات بالوقود من الطرفين.

وتستخدم المحطة نظام استعادة البخار (VRS) للحد من الانبعاثات والتحكم فيها، علاوة على استخدام تقنيات الإنارة بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED) ما يخفض استهلاك الطاقة بمعدل 50 في المئة، كما تم تركيب حلول التدفق المتغير للمبردات (VRF) في نظام تكييف الهواء الذي يوفر الطاقة بنسبة 35 في المئة مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة الفصيل تشهد نمواً متواصلاً، وتقدّم محطة اينوك الجديدة للعملاء العديد من الخدمات والمرافق المميزة، مثل مطاعم «بوبايز»، و«بافوس بيتزا»، ومقهى «ستاربكس» للطلب من داخل المركبات، ومتجر «زووم» الذي يوفر بدوره خدمات متنوعة، مثل سداد فواتير الخدمات والاتصالات وبطاقات الائتمان، وإضافة رصيد «سالك»، وحجز تذاكر طيران «فلاي دبي».