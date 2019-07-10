شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تدرس اقتراحات لبيع أو إدارة خطوطها الجوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد إن حكومته تدرس مقترحات تلقتها حول شركة الخطوط الجوية الماليزية.

وقال رئيس الوزراء للصحفيين بالقرب من كوالالمبور، أمس الثلاثاء، إن المقترحات الأربعة كانت في معظمها من شركات محلية عرضت إما شراء حصة في الشركة أو إدارتها. ولم يذكر اسم الشركات التي أرسلت المقترحات، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبيرج، وأضاف مهاتير: «يجب أن نعثر على شركة تتمتع بالخبرة».

(د ب أ)

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