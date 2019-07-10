نظام متطور لمراقبة عمليات مطار دبي لحظياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أطلقت مطارات دبي نظاماً متطوراً لمراقبة عمليات مطار دبي بصورة آنية وتصوير تدفقات حركة المسافرين لدعم تسيير العمليات بشكل سلِس في أكثر مطارات العالم ازدحاماً.

نظام المراقبة الآنية بمطار دبي الدولي هو منصة سحابية مصممة خصيصاًَ تقوم بجمع البيانات بواسطة أكثر من 50 نظاماً تشغيلياً تشمل الأنظمة الخاصة بمطارات دبي وشركاء الخدمة المتعددين لديها، حيث تستخدم هذه المعلومات لإبقاء جميع الفرق التشغيلية المعنية على دراية ليس فقط بالسيناريوهات الحالية ولكن أيضاً بالأوضاع المستجدة في أي مكان من المطار ابتداء من منطقة مداخل المطار وانتهاء بمهبط الطائرات وذلك ليتمكنوا من التنبؤ بالتحديات بدقة أكثر وتعزيز التعاون بين شركاء الخدمة واتخاذ القرارات بسرعة.

وذكر داميان إلاكوت، نائب رئيس مركز مراقبة عمليات المطار بمطارات دبي: «سوف يكون هذا النظام فعالًا في تنفيذ مفاهيم جديدة خاصة بعمليات المطار مثل اتخاذ القرارات والإدارة الكاملة للمطار بشكل تعاوني أكبر مع جميع الجهات المعنية في المطار».

وسوف يركز النظام في المرحلة الأولى على الوعي بالأوضاع في مهبط الطائرات خاصة حول تدفق الطائرات. وتشمل الإمكانات الرئيسية للنظام في هذه المرحلة مراقبة وتصوير النشاط في مهبط الطائرات بما في ذلك حركة الطائرات والسيارات، وحالة أماكن انتظار الطائرات، ومعلومات بيانات الرحلات الجوية، والوصول، وعمليات العودة والمغادرة، وإصدار التنبيهات، وتحليل الأداء.