شكرا لقرائتكم خبر عن استقالات من إدارة «العالمية القابضة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365” أعلنت الشركة العالمية القابضة استقالة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: حمد عبد الله الشامسي، رئيس مجلس الإدارة، وكل من عادل حسن النويس، وعبد الرحيم منجوري، العضوين بالمجلس. وأفادت الشركة في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بأنه سيتم توجيه الدعوة إلى المساهمين لعقد الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء بدلاء بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استقالات من إدارة «العالمية القابضة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.