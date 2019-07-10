«غلفتينر» تتيح قيمة مضافة للشركات عبر «ميناء الشارقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: ممدوح صوان

أكد بيتر ريتشارد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «غلفتينر» أن المشهد الحالي في دولة الإمارات، نظراً لازدياد نشاطها التجاري، يستدعي حلولاً لوجستية تتصف بمزيد من السرعة والملاءمة والارتكاز إلى التقنية، من هنا جاءت خدمة ميناء الشارقة التجاري من «غلفتينر» لتخليص الشحنات، لتلبي هذه الحاجة بفضل موقعها الاستراتيجي، في قلب المنطقة التجارية بالدولة، وعبر خدمات التخليص المتميزة.

قال ريتشارد في حوار مع ”الخليج 365” إن خدمة ميناء الشارقة التجاري تتيح زمناً أقصر في معالجة البضائع وتقليلاً في تكلفة التسليم يصل إلى 80%، مقارنةً بالخيارات الحالية في السوق، حيث تقع خدمة ميناء الشارقة التجاري عند نقطة التقاء الطريقين السريعين لشارع «E311» وشارع مليحة، بحيث تربط بسلاسة بين الإمارات كافة وتسهّل عمليات النقل عبر الحدود، ونظراً لموقعها الاستراتيجي، يمكن للشركات في الإمارات أن تصل إلى الأسواق المحلية والدولية بسهولة غير مسبوقة.

وأوضح ريتشارد أنه وبينما تنتقل الإمارات من اقتصادٍ مرتكزٍ على النفط إلى مركز تجاري متنوع، أصبح قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية يلعب دوراً متزايد الأهمية في النمو الاقتصادي للبلاد، ولقد كانت «جلفتينر» في صدارة التحوّل الذي طال عمليات الخدمات اللوجستية والموانئ، إذ واظبت على الابتكار والتحديث من أجل تطوير عروضها وسدّ الفجوات في القطاع.

الخدمات اللوجستية

وتعدّ خدمة ميناء الشارقة التجاري إحدى هذه التحسينات الخدمية التي تهدف إلى دعم القطاع التجاري المتنامي في دولة الإمارات. إذ إنّ موقعها، يتيح نقلاً أفضل للبضائع من الميناء إلى العميل في ظلّ الفحص الأسرع ومنشآت التخليص الجمركي عبر الانترنت، ما من شأنه أن يسدّ فجوة طال وجودها في البنى التحتية للخدمات اللوجستية، حيث تكفل ربطاً وكفاءة منقطعي النظير، ما يتيح توفيراً كبيراً في الوقت والتكلفة، ومن المتوقع أن يحدث هذا الحلّ فرقاً ملحوظاً في قطاع التجارة بدولة الإمارات.

ويعزز إطلاق خدمة ميناء الشارقة التجاري التزام «غلفتينر» نحو عملائها بتقديم أفضل خدمة ممكنة عبر التخلص من مشكلة تأخر الشحنات والتكاليف المصاحبة من خلال الجمع بين الموثوقية والقرب، فابتداءً من نظام التخليص الإلكتروني سهل الاستعمال وانتهاءً بخدمات الفحص الميداني وانفتاح الطرق على مدار الساعة، توفر الخدمة ميناء الشارقة التجاري أهمّ متطلبات الخدمات اللوجستية في الوقت الحاضر، متيحةً بذلك تجربة تجارية ذات قيمة مضافة للشركات في الإمارات.

وأكد ريتشارد أن الإمارات، تعتبر صاحبة المكانة الأهم في الشرق الأوسط على صعيد الملاحة، وتمتاز بواحدٍ من قطاعات الملاحة الأعلى تنافسية في العالم، حيث يشكّل قطاع الملاحة بين 30 إلى 35% من إجمالي استثمارات قطاع الملاحة الإقليمية ويسهم بنسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات حالياً.

ونعتقد أنّ القطاع سيواصل لعب دورٍ مهمٍ في التنمية الاقتصادية مدعوماً بنظام شحن خدمي ولوجستي حديث وسريع التطور، ومنظومة تجارية وريادية مزدهرة ومناطق تجارة حرة مبتكرة. ومن بين التوجّهات الرئيسية التي نرقبها، زيادة التركيز على الحلول المتكاملة والتحول الرقمي، وكلاهما له تأثير كبير على نمو القطاع.

حلول شاملة

وقال ريتشارد: تستند الحلول المتكاملة، التي تعنى بالانتقال من التركيز على الشحن البحري فقط إلى الاهتمام بسلسلة التوريد ككلّ، إلى زيادة التركيز على حاجات العميل إلى جانب البحث عن هامش في العملية الشاملة. ونحن في «غلفتينر» نعتزم استغلال هذا التوجه عبر خدماتنا الجديدة التي تكمّل أعمالنا وتمكّننا من تقديم حلول شاملة لسلسلة التوريد إلى العملاء.

ويعدّ التحول الرقمي مجالاً آخر يتبنّاه القطاع على نحو ملحوظ، نظراً للإمكانات الهائلة التي يتضمّنها على صعيد الابتكارات وزيادة الشفافية في عمليات الشحن، ويوفر هذا الأمر فرصاً جديدة للابتكارات الملاحية، سواءً أكانت في مجال التحول الرقمي أو تحليل البيانات، وهذا محطّ اهتمام كبير لشركتنا لأننا ملتزمون بتشجيع السبل الجديدة في مزاولة الأعمال.

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أكبر استثمار

وحول استحواذ «غلفتينر» على حقوق تشغيل وتطوير ميناء ويلمنجتون بولاية ديلاوير الأمريكية، قال ريتشارد إن العمل قد بدأ حاليا على المراحل الأولية للتحسينات الرئيسية في الميناء باستثمار مقرّر يزيد على 100 مليون دولار، وقد خصّص استثمار إجمالي قيمته 600 مليون دولار للتحديثات والتوسعات في الميناء، منها 500 مليون دولار تقريباً في منشأة حاويات جديدة بسعة 1.2 مليون حاوية نمطية في موقع «ديبونت» السابق في إيدجمور، ويعتبر هذا أكبر استثمار على الإطلاق تقوم به شركة إماراتية في الولايات المتحدة.

ويعد ميناء ويلمنجتون واحداً من أكبر منشآت أمريكا الشمالية لتخزين الأطعمة الطازجة مع أحد أفضل مرافق التخزين البارد على جانب الرصيف في البلاد، حيث إنها نقطة دخول رئيسية ومركز توزيع لواردات الفاكهة الطازجة الموسمية. وتشتمل خطط التطوير أيضًا على إنشاء مرفق تدريب لوجستي متكامل مع توقعات بتوفير فرص عمل لقوة عاملة ماهرة في ولاية ديلاوير وفي جميع أنحاء البلاد، ونقوم بتطوير ميناء ويلمنجتون ليصبح واحدًا من أفضلها على الساحل الشرقي، حيث نهدف إلى زيادة موقع المنشأة كمركز للاستيراد والتصدير للتجارة الدولية والمحلية، ولقد باشرنا بتحديد عملاء وشركاء محتملين ممّن يمكنهم إضافة القيمة إلى ويلمنجتون، كما نعمل أيضاً مع المستأجرين الحاليين و«ديموند ستيت بورت كوربوريشن» في سبيل إيجاد الطرق الكفيلة بزيادة قيمة العقارات حسنة التجهيز حول الميناء بهدف تعزيز إمكانات المنشأة وخلق مصادر جديدة للإيرادات.

وأضاف أن دولة الإمارات شريك تجاري مهمّ لولاية ديلاوير، إذ تخطّت قيمة الصادرات الإجمالية من ديلاوير إلى الإمارات 252 مليون دولار في عام 2017. وقد وطّد تحالفنا مع الولاية العلاقات بين البلدين، عبر تسهيل تبادل المعلومات وبناء سبل التعاون التجاري والتقني والثقافي الذي يعود بالنفع على الطرفين. نحن فخورون بكوننا حافزاً لتكوين صلات أعمق مع شريك قوي لدولة الإمارات. إن تدعيم العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مهّد الطريق لإتاحة فرص تجارية واعدة في السنوات المقبلة، بالإضافة إلى تأكيد التزام «غلفتينر» بإحداث تأثير اجتماعي اقتصادي إيجابي حول العالم.

فحص الحاويات

وقال ريتشارد: مع توالي سفن الحاويات الكبرى التي تكون فارغة إلى حد كبير غالباً، نرى ثمة فرصة لتحسين كفاءة الحاويات باعتبارها قيمة مضافة يمكن أن نقدمها لعملائنا. تبعاً لذلك، شرع حلفاء «جلفتينر» من المؤسسات في الاستثمار بشركات ناشئة تعمل على تطوير آليات الذكاء الصناعي وتقنية الطائرات المسيرة، والتي يمكن توظيفها في فحص الحاويات والسفن وضمان امتلائها بالكامل.

ترسّخ نمو «غلفتينر» عالمياً عبر الشراكات طويلة المدى التي أقمناها بفضل التزامنا الصارم بإضافة القيمة إلى شركائنا. لا يغيب عن أذهاننا مطلقاً أننا مزود خدمات ونبذل قصارى جهدنا في التعامل مع جميع عملائنا باعتبارهم شركاء. كما نركز على تشجيع الطرق الحديثة والمبتكرة لمزاولة الأعمال وتكوين شراكات طويلة المدى من خلال تحسين مردود هذه الشراكات. ويكفل استقلالنا علاقات جيدة مع خطوط الشحن كافةً، ناهيك عن أن سمعتنا فيما يخصّ تميز الإنتاجية وخدمة العملاء والخبرة التقنية تعلي من شأننا عند شركائنا القائمين والمحتملين.

خطط توسع عالمية

حول خطط التوسع قال بيتر ريتشارد : تركز توسعاتنا الحالية على زيادة بصمتنا العالمية، وتشتمل مناطق اهتمامنا على الشرق الأوسط والولايات المتحدة وإفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية. ونواصل تركيزنا على تحسين القدرات الاستيعابية لموانئنا الحالية والاستحواذ على موانئ جديدة. كما سنواصل الاستثمار في التقنية والتحول الرقمي، اللذين نرى أنهما يقدّمان إمكانات هائلة للقطاع ويتيحان لنا تقييم عملياتنا قياساً إلى الممارسات العالمية المثلى.

وستظل استحواذاتنا في الولايات المتحدة، متمثلةً بميناء ويلمنجتون ومحطة كانافيرال للشحن، محطّ اهتمامنا فيما يتعلق بتحسين قدرات محطات الشحن ورفع الإنتاجية الإجمالية للموانئ. وتتلخّص خطتنا في الارتقاء بعمليات الموانئ إلى مستويات جديدة من خلال العمل عن كثب مع أصحاب العلاقة كلّ حسب منظومته.

وعلى الصعيد المحلي، كثفنا عملياتنا في الإمارات، من خلال تطوير مكامن قوتنا الحالية في مجال الخدمات اللوجستية لتحسين خدمة تسليم البضائع من الميناء إلى العملاء.