«المركزي» يضيف 17 مليار درهم إلى احتياطي العملات الأجنبية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:علي اسعد



تراجع صافي احتياطي الدولة من العملات الدولية خلال شهر مايو /‏ أيار 5.7% ليصل إلى 410.3 مليار درهم مقارنة مع 434.73 مليار درهم مع نهاية إبريل/‏ نيسان الماضي، على الرغم من الارتفاع الذي حققه البنك المركزي بنسبة 4.7% (بزيادة مقدارها 16.73مليار درهم)، وكان احتياطي الدولة ارتفع خلال شهري مارس وإبريل الماضيين ما أدى إلى تخفيف نسبة الانخفاض في الاحتياطي خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، حيث انخفض صافي حجم احتياطي الدولة من العملات الأجنبية بنسبة 1.2% من 418.1 مليار درهم إلى 410.3 مليار درهم.

وتفيد الأرقام الصادرة عن البنك المركزي بأن زيادة الالتزامات على البنوك من العملات الأجنبية كان السبب الرئيسي في تراجع حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية شهر مايو/‏ أيار الماضي، حيث هبط حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى البنوك 50.2% (نحو 35.4 مليار درهم) إلى 35.13 مليار درهم، فيما تراجع هذا الاحتياطي بنسبة30.2%(نحو 24.53 مليار درهم) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وساهم ارتفاع صافي الاحتياطي من العملات الدولية لدى البنك المركزي في التخفيف من حجم الانخفاض في صافي الاحتياطي من العملات الصعبة في القطاع المصرفي في الدولة ككل، فقد شهد صافي الاحتياطي من العملات الدولية لدى البنك المركزي ارتفاعاً بنسبة 4.7%% (بزيادة مقدارها 16.73مليار درهم ) خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 375.17 مليار درهم مع نهاية مايو/‏ أيار الماضي، بدعم من تدفق مزيد من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي خلال شهر مايو الذي زاد خلاله صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة 3% (بزيادة مقدارها 10.96 مليار درهم). ويأتي تحسن الاحتياطي من العملات الدولية لدى البنك المركزي مع التحسن في موارد الدولة من صادرات النفط المقومة بالدولار الأمريكي، ومن التحسن في أنشطة وخدمات قطاع السياحة والترفية.