مصر تبدأ التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد وزيرا الطيران المدني والسياحة المصريان، الفريق يونس المصري، ورانيا المشاط، صباح أمس الثلاثاء، التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الدولي بهبوط أول رحلة طيران داخلية لشركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبرس).

وقالت وزارة الطيران المدني، في بيان إعلامي أصدرته أمس، إن مطار العاصمة يعد واحداً من أهم المطارات المصرية الجديدة، وسيساهم في دعم مسيرة التنمية بشكل كبير ليكون بوابة للعبور نحو المستقبل.

وقال وزير الطيران المدني، وفق البيان، إن مطار العاصمة الإدارية سيساهم في تحقيق نقلة تنموية شاملة في المنطقة خاصة، حيث إنه متصل بمشروع محور تنمية قناة السويس ومنطقة العين السخنة الصناعية التي تضم الموانئ البحرية الهامة التي تعد ملتقى للتجارة العالمية وقلعة للصناعة والاستثمار، ومقصداً سياحياً هاماً في الفترة القادمة.

وأضاف أنه من المقرر أن يستقبل المطار قريباً عدداً من الرحلات الجوية حيث إن هناك اتجاهاً لتخفيف الضغط الحالي على مطار القاهرة الدولي عبر مطار العاصمة، نظراً لقربه من شمال وشرق القاهرة، ويخدم المحافظات المختلفة، ومدن شرق القاهرة.

وأشار إلى أنه تم إعداد المطار جيداً بكل الوسائل الحديثة والمتطورة ليستقبل جميع أحجام الطائرات في الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن التشغيل التجريبي للمطار يسمح باختبار المرافق الحيوية بطريقة آمنة ومدروسة، حيث يتم التركيز على اختبار كل الأنظمة التشغيلية، وتحديد المشكلات الفنية ومعالجتها قبل التشغيل الكامل للمطار.

من جانبها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بخطوة تشغيل مطار العاصمة الإدارية لموقعه المتميز الذي سيساهم في تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بمنطقة العين السخنة، ومشروع هضبة الجلالة السياحي العالمي.

وأضافت أن هذه المطارات الجديدة، بخاصة مطاري سفنكس والعاصمة، يساهمان في تنشيط حركة السياحة الثقافية وزيارة الأماكن الأثرية وربطها بسياحة الشواطئ، ومن المتوقع تسيير العديد من الرحلات الدولية والداخلية، خاصة مع افتتاح المتحف الكبير.

(د ب أ)