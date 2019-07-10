شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق البورصات السلعية على انخفاض السكر والذرة والقمح وخام الألمومنيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أسواق للمعلومات المالية والسلعية المتخصصة في رصد أسعار السلع وخاماتها بالأسواق والبورصات السلعية، في تقريرها اليومي عن أسعار السلع بالسوق المحلي، عن استقرار غالبية السلع طبقاً لإغلاق البورصات السلعية الدولية مع استمرار مصاحبة مؤشر الهبوط أمام القمح وزيت الأولين والذرة الأرجنتيني والأمريكى والسكر المكرر، أما قائمة أسعار المعادن فقد كشفت عن انخفاض أسعار خام الألومنيوم. وجاءت قائمة الأسعار كالتالي :- قمح 11.5 أوكرانى 3850 جنيه / طن صب أرضه قمح 11.5 روسى 3880 جنيه / طن صب أرضه قمح 11.5 أمريكى 3900 جنيه / طن صب أرضه دقيق -24 4700 جنيه / طن معبأ أرضه دقيق -27 4900 جنيه / طن معبأ أرضه ردة محلى 3550 جنيه / طن معبأ أرضه أرز شعير عريض 5000 جنيه / طن معبأ أرضه أرز شعير رفيع 4500 جنيه / طن معبأ أرضه أرز أبيض بلدى عريض – كسر 3% 9200 جنيه / طن معبأ أرضه أرز أبيض بلدى عريض– كسر 10 : 12% 8100 جنيه / طن معبأ أرضه أرز أبيض بلدى رفيع – كسر 10 : 12% 7000 جنيه / طن معبأ أرضه زيت صويا مكرر 13000 جنيه / طن صب أرضه زيت أولين RBD 9000 جنيه / طن صب أرضه زيت ذرة خام 12200 جنيه / طن صب أرضه زيت عباد الشمس مكرر 15400 جنيه / طن صب أرضه سكر مكرر 6950 جنيه / طن معبأ أرضه نشا غذائى 7100 جنيه / طن معبأ أرضه جلوكوز 6900 جنيه / طن صب أرضه فول بلدي – رفيع – محصول جديد 20000 جنيه / طن معبأ أرضه فول بلدي – عريض – محصول جديد 11900 جنيه / طن معبأ أرضه فول ليتوانى 9750 جنيه / طن معبأ أرضه فول أسترالي 11750 جنيه / طن معبأ أرضه فول كندى 9200 جنيه / طن معبأ أرضه فول أثيوبى 10500 جنيه / طن معبأ أرضه فول إنجليزى 8800 جنيه / طن معبأ أرضه ذرة برازيلى / أرجنتينى 3620 جنيه / طن صب أرضه ذرة أوكرانى 3420 جنيه / طن صب أرضه ذرة رومانى / بلغارى 3430 جنيه / طن صب أرضه صويا 47 6650 جنيه / طن صب أرضه صويا 46 6350 جنيه / طن معبأ أرضه Advertisements صويا 44 6050 جنيه / طن معبأ أرضه بذرة صويا أمريكي 6650 جنيه / طن صب أرضه بذرة صويا أرجنتينى 6600 جنيه / طن صب أرضه بذرة صويا براجواى 6450 جنيه / طن صب أرضه دى دى جى إس أمريكى 5350 جنيه / طن معبأ أرضه جلوتين مستورد 12000 جنيه / طن معبأ أرضه جلوتين محلى 11900 جنيه / طن معبأ أرضه جلوتو فيد محلى 3450 جنيه / طن معبأ أرضه كسب عباد – 36% 4750 جنيه / طن معبأ أرضه داكوتا جولد دي دي جي اس 7200 جنيه / طن صب وصال صويا بيست (بروتين صويا محمي) 13800 جنيه / طن معبأ وصال علف بادي تسمين سوبر 23% 6650 جنيه /طن معبأ أرضه علف نامي تسمين سوبر 21% 6550 جنيه / طن معبأ أرضه علف ناهي تسمين سوبر 19% 6450 جنيه / طن معبأ أرضه علف بادي نامي 21% 6200 جنيه / طن معبأ أرضه لحم أبيض دواجن 24 جنيه / كيلو لحم أحمر دواجن 28 جنيه / كيلو حديد 11500 جنيه / طن أرضه خردة الحديد 5250 جنيه / طن أرضه خام الألومنيوم – مدرفلات بارد 48500 جنيه / طن أرضه خام الألومنيوم – بثق 56500 جنيه / طن أرضه خام الألومنيوم – أقراص بروفايل 61500 جنيه / طن أرضه خام النحاس الأحمر - كابلات 101500 جنيه / طن أرضه خام النحاس الأحمر - بارات 110000 جنيه / طن أرضه الأسمنت 820 جنيه / طن أرضه يوريا 5200 : 5400 جنيه / طن أرضه النترات 5100 : 5300 جنيه / طن أرضه فوسفات ناعم 1550 جنيه / طن أرضه فوسفات خشن 2050 جنيه / طن أرضه الذهب - 21 648 جنيه / جرام الذهب - 24 742 جنيه / جرام الدولار الأمريكي "بنك مركزي" شراء/بيع 16.67/ 16.54 جنيه

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