شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا عاودت أسعار الذهب للتراجع فى الأسواق عالميًا ومحليًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت أسعار الذهب للتراجع مرة أخرى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتنخفض عالميا قرابة 12 دولارا، وهو ما انعكس على الأسعار فى السوق المحلى بمصر لتتراجع الأسعار 7 جنيهات للجرام، إذن ما هو سبب عودة الأسعار للتراجع عقب موجة الصعود الأخيرة.

وأرجع إيهاب واصف الخبير بأسواق الصاغة، أرجع هبوط أسعار الذهب اليوم الثلاثاء إلى استقرار الدولار قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع بفعل تقلص توقعات إجراء خفض كبير لأسعار الفائدة الأمريكية، على الرغم من أن هبوط أسواق الأسهم كبح خسائر المعدن الثمين.

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وأضاف واصف، أن تراجع أسعار الذهب يرجع بدرجة كبيرة إلى تراجع توقعات خفض الفائدة وتعافي عوائد السندات، لافتا إلى استمرار التوقعات لدى بعض الأسواق بشأن خفضا مرتقيا للفائدة لدى البنك الفيدرالى الأمريكى بواقع 25 نقطة أساس.

وأوضح واصف، أن مؤشر الدولار يسجل أداء جيد بل الأفضل فى ثلاثة أسابيع، ومن ثم حدث هبوط للدولار فى الأسواق بتعاملات اليوم، متوقعا عدم استمرار الأسعار عند هذا الحد، وقد يشهد المعدن النفيس تعافى خلال ساعات.