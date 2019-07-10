شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم الدلتا للاستثمارات الصناعية بقيمة 199 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة الدلتا للاستثمارات الصناعية البحرية-ديمكو، لعدد 159 ألف سهم بقيمة 199.1 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة لينك لتطوير البرمجيات لعدد 334 ألف سهم بقيمة 33.4 مليون جنيه. ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة 257.7 مليون جنيه بكمية تداول 4.1 مليون ورقة مالية منفذة على 25 شركة. Advertisements

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