شكرا لقرائتكم خبر عن التمثيل التجارى: ارتفاع صادرات مصر لواشنطن عبر اتفاقية QIZ مسجلة 329 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب التمثيل التجارى بواشنطن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى واشنطن، عبر بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) بنسبة 10% لتصل إلى 329.3 مليون دولار خلال الفترة يناير - أبريل 2019 مقابل 299.5 مليون دولار فى الفترة المماثلة من 2018.

وأعد المكتب تقريراً عن تطور العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة يناير – أبريل 2019، وتضمن التقرير عرضا وتحليلا لإحصاءات التبادل التجارى بين البلدين خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق، مستندا على البيانات والإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية.

وأوضح التقرير أن صادرات مصر عبر الكويز تستحوذ على 36.9% من إجمالى الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 3 أشهر الأولى من العام الحالى.

وأشار إلى ارتفاع الصادرات المصرية لأمريكا فى إطار النظام المعمم للمزايا GSP بنسبة 87.5% لتحقق 51.6 مليون دولار خلال الفترة يناير- ابريل 2019 مقابل 27.5 مليون دولار خلال العام السابق.