شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج خضراء بجلسة منتصف الأسبوع..والكويت تواصل الارتفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ارتفعت بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم لثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، حيث صعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية للجلسة الثانية على التوالى، وقفزت بورصة الكويت للجلسة الرابعة على التوالى، وزادت بورصة البحرين بدعم أسهم البنوك.

بورصة دبى

استقر المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.0% رابحا 0.04 نقطة ليغلق عند مستوى 2656.20 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 57.5 مليون سهم محققة ما قيمته 118.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1570 صفقة ل31 سهما، وارتفع 15 سهما، وانخفض 13 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وارتفع 6 قطاعات ببورصة دبى بنسبة على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 0.89%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.58%، تلاه قطاعى العقارات والسلع بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.47%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.26%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 7.18%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 7.01%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.52%، ثم سهم شركة الوطنية للتبريد المركزى بنسبة 1.76%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.36% رابحا 5.49 نقطة ليغلق عند مستوى 1538.31 نقطة، مدفوع بصعود قطاعى البنوك التجارية والصناعة.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 4.99 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.5 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 24.94% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 2.99%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.31، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.31%.

فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 5.47% بضغوط هبوط سهم زين البحرين بنسبة 2.35%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.52%، عقارات السيف بنسبة 0.49%.

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بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 9 قطاعات على رأسها العقار.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.31% رابحا عدد 78.64 نقطة ليغلق عند مستوى 6096.03 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.4% رابحاً عدد 92.75 نقطة ليغلق عند مستوى 6726.47 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.04% رابحاً عدد 50.06 نقطة ليغلق عند مستوى 4854.36 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 258.9 مليون سهم بقيمة 66.5 مليون دينار كويتى عبر 9930 صفقة.

وارتفعت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 10%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 2.36%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.83%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.47%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.30%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.01%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.49، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.09%.

وجاء سهم "المال" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 11.36%، تليه الأنظمة بنسبة 10%، ثم شركة التمدين العقارية بنسبة 9.50%، فيما تصدر سهم "تحصيلات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 26.29% ثم المنتجعات بنسبة 13.53%، ثم العيد بنسبة 9.94%

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.31% رابحا عدد 27.48 نقطة ليغلق عند مستوى 8854.49 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.19% خاسرا 7.03 نقطة ليغلق عند مستوى 3790.56 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 131.5 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار ريال، وارتفعت أسهم 69 شركة، فيما تراجعت 106 شركة.

وارتفع 15 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.33%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.14%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.28%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.17%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.15%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.91%.

وجاء سهم "الجماعى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.60%، ثم هرفى للأغذية بنسبة 3.27%، ثم الدريس بنسبة 2.34%، فيما تصدر سهم "مجموعة السعودية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.37% ثم حلوانى إخوان بنسبة 1.19%، ثم كيان السعودية بنسبة 0.87%.