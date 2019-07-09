شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 9 - 7 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 9-7-2019.

إيقاف تداول 3 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 3 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى العقارية للبنوك الوطنية، العز الدخيلة للصلب، العرفة للاستثمارات والاستشارات،العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير.

البورصة تربح 521 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط مبيعات عربية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 521 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 749.165 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 227.3 مليون ورقة مالية بقيمة 551.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15 ألف عملية لعدد 159 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.65% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.58%، والعرب على 6.77% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 30.67% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.32%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 1.5 مليون جنيه، 32.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 19.96 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 5.8 مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 14097 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2095 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 17352 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 543 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 1408 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.69% ليغلق عند عند مستوى 457 نقطة.

وارتفعت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 51 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.

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وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق الاكتتاب لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب بسعر إغلاق 0.702 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.27%

- أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر إغلاق 7.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.32%

- القابضة المصرية الكويتية بسعر إغلاق 1.332 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 4.14%

- ارابيا انفستمنس هولدنج بسعر إغلاق 0.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.44%

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 11.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.67%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 11.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.99%

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 4.320 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.47%

- العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية بسعر إغلاق 681.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.22%

- العرفة للاستثمارات والاستشارات بسعر إغلاق 0.142 دولار بنسبة تراجع بلغت 4.70%

- رواد السياحة - رواد بسعر إغلاق 7.380 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.53%