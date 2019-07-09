شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن معايير جديدة لتصنيف الفنادق المصرية نهاية أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة السياحة، أن الإعلان عن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية سيتم نهاية شهر أغسطس المقبل، بعد أن تم الإنتهاء من وضعها بمعاونة خبير دولى من منظمة السياحة العالمية، وتم اختبار تطبيقها على عينة عشوائية من الفنادق على مستوى الجمهورية.

وستتضمن المعايير الجديدة تحديثات خاصة بأنماط الإقامة السياحية الجديدة، مثل سياحة المخيمات الثابتة والمتحركة Camps، والفنادق البيئية بما يضمن تطبيقها للبعد البيئى ويساهم في الحفاظ على البيئة وحماية الموروثات الطبيعية والتراثية، وهو ما يأتي في إطار تطبيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة وربطها بقطاعي السياحة والبيئة.

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وستتضمن الضوابط الجديدة ملحق خاص عن ضوابط سكن العاملين، حيث سيتم مراعاة الضوابط المنظمة لسكن العاملين بهذه الفنادق بحيث تكون ملائمة لطبيعة العمل وتوفر كافة سبل الراحة والأمان بها.

ويعد مشروع تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية حجر الأساس في تحسين جودة المنتج السياحي المصري، ووضع مصر في مكانة تنافسية علي خريطة السياحة العالمية، وسيتم منح كافة الفنادق فترة لتوفيق أوضاعها وفق معايير التصنيف الجديدة مما يجعلها في وضع تنافسى مع الفنادق العالمية، ويعود بالفائدة على قطاع السياحة بشكل عام.