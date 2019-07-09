"دريس آند سومر" ترسم ملامح جديدة لقطاع إدارة المرافق في الشرق الأوسط بخدمات مبتكرة

دبي - الخليج 365 :

رحبت شركة دريس آند سومر الرائدة عالمياً في الاستشارات الهندسية المرتبطة بالأعمال الإنشائية والعقارات والضيافة بانضمام فريق من الخبراء من شركة "غريغوري آند جونز للاستشارات" إلى مقرها الإقليمي في دبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز أعمال قسم إدارة المرافق العالمي بقيادة المخضرم مارتن غريغوري.

يتمتع المهندس البريطاني غريغوري بخبرة عالمية تمتد لأكثر من 30 عاماً في إدارة المرافق، أمضى نحو 20 عاماً منها في منطقة الشرق الأوسط، وتمكن خلال تلك السنوات من تقديم استشارات ناجحة في قطاع إدارة المرافق ساهمت في إنجاز عدد من أبرز المشاريع الرئيسية في المنطقة بما في ذلك نخلة جميرا، مترو دبي، دبي مول، جزيرة السعديات، منتجع سانت ريجيس في أبو ظبي، برج هيئة السوق المالية في الرياض، فضلاً عن برج "تون رزاق إيكسشينج" في كوالالمبور.

وبهذه المناسبة، قال ستيفان ديجنهارت، الشريك المساعد والمدير العام لشركة "دريس آند سومر" في الشرق الأوسط: "سنستفيد من الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها مارتن في قطاع إدارة المرافق والتي اكتسبها خلال رحلته الطويلة والناجحة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والصين وماليزيا وتنزانيا. ومن خلال فهمه العميق ودرايته الواسعة بهيكلة إدارة المجمعات واستراتيجيات السلطات المحلية ودراسة التكلفة للمجمعات الرائدة متعددة الاستخدامات، سيشكل مارتن رفقة فريق العمل عاملاً رئيسياً لنمو أعمالنا واستمرار نجاحنا في هذا القطاع".

سيقدم فريق إدارة المرافق العالمي خدمات متكاملة تتضمن برامج مبتكرة لخفض التكلفة والعمل وفق أفضل المعايير العالمية، وتوفير المصادر لتقديم مختلف الخدمات المتعلقة بصيانة المنشآت، وتحديد مواصفات الشراء، وإدارة عمليات التدقيق للمناقصات ومزودي الخدمات، وتنظيم عمليات التخطيط والبناء المرتبطة بإدارة المرافق، فضلاً عن إدارة البيانات المتعلقة بقطاع البناء، وتقديم الاستشارات في "نمذجة معلومات البناء" و"نظام المعلومات الجغرافية"، بالإضافة إلى إدارة المرافق الخضراء والمستدامة وغيرها من الخدمات والاستشارات ذات الصلة.

وأضاف ديجينهارت قائلاً: "يأتي إطلاق قسم إدارة المرافق الجديد لمواكبة ارتفاع الطلب على الخدمات المتميزة التي نقدمها لعملائنا في منطقة الشرق الأوسط، والذين يضعون كامل ثقتهم في أعمال دريس آند سومر، ومستويات الجودة العالية التي نوفرها لهم في كل مرحلة من مراحل العمل".

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هذا وتمكن غريغوري بفضل خبرته الكبيرة في عدد من القطاعات الحيوية التي تسهم في عملية التنوع الاقتصادي في المنطقة بما فيها السياحة والضيافة والعقارات والنقل، من لعب دور أساسي في تطوير وإدارة مجموعة من الخدمات المصممة حسب الطلب بما في ذلك مراجعة الهيكل الوظيفي واستراتيجيات الإدارة والحوكمة وإدارة عمليات الشراء المرتبطة بإدارة المرافق.

وفي تعليقه على تعيينه في المنصب الجديد، قال غريغوري: "يسعدني العمل مع شركة دريس آند سومر إحدى أبرز الشركات الرائدة في مجال الاستشارات والتخطيط وإدارة المشاريع في ألمانيا. سيعمل قسم إدارة المرافق الجديد على تطبيق أفضل الممارسات وضمان حصول العملاء على أفضل الخدمات التي نقدمها والاستفادة من أحدث الابتكارات التي يقدمها مركز الابتكار الجديد لدى دريس آند سومر وكذلك عمليات البحث والتطوير التي تقوم بها الشركة بشكلٍ مستمر".

وسيستفيد العملاء من "نمذجة التكلفة الخاصة" التي تتيح لهم دراسة جدوى العمليات التشغيلية والمالية للمشاريع والخطط الرئيسية، حيث سيتم تقديم هذه القيمة المبتكرة والتي تضيف الكثير للمشاريع من خلال المشاركة والتعاون بين التصميم متعدد التخصصات والاستشارات التشغيلية.

وأضاف غريغوري: "كما سنعمل أيضاً على تقديم وعرض أبرز الحلول الحضرية المتكاملة وفق مفهومٍ جديد لتشكل قيمة مضافة إلى الخدمات المقدمة إلى العملاء".

توفر شركة "دريس آند سومر" حلول وخدمات مبتكرة في قطاعي العقارات والضيافة على مستوى المنطقة. أما على الصعيد العالمي، فتمتلك الشركة سجلاً حافلاً بالنجاحات والإنجازات منذ تأسيسها قبل قرابة 50 عاماً. وتستفيد الشركة من محفظتها الواسعة لتقديم أفضل وأرقى الخدمات في جميع أنحاء العالم من ضمنها دبي وأبوظبي والرياض وجدة والمملكة المتحدة وألمانيا وسويسرا وغيرها من الدول الأخرى.