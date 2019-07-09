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شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا ينخفض بتأثير مقاومته الحالية – تحليل – 09-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر ثبات مستوى المقاومة العنيد 52.15 ، انخفض سهم كوكاكولا COCA-COLA CO (KO) ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، وأيضاً ليحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.21% بما يعادل -0.11 نقطة ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط اختراقه للمقاومة 52.15 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 53.18 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
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