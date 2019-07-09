شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يقلص من خسائره – تحليل – 09-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد انخفاض سهم بنك أوف أمريكا BANK OF AMERICA CORPORATION (BAC) في آخر جلساته ، ليسجل أدنى سعر له عند 28.95 ، ارتد منه ارتفاعاً ليقلص من تلك الخسائر ، ويغلق على انخفاض بلغت نسبته -0.21% بما يعادل -0.06 نقطة ، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements ولهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 28.32 ، ليستهدف مستوى المقاومة 30.15 استعداداً لمهاجمته . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بنك أوف أمريكا يقلص من خسائره – تحليل – 09-07-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.