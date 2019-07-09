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شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل – 09-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر على حركة سهم مايكروسوفت MICROSOFT CORP (MSFT) الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وقد انخفض السهم في آخر جلساته كمحاولة منه لتجميع قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.07% بما يعادل -0.10 نقطة .
ويستعد السهم بذلك مهاجمة مستوى المقاومة المهم 138.83 ، ففي حالة اختراق هذا المستوى سيضاعف من الضغط الإيجابي على تداولات السهم ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 145.07 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
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