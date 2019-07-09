فيس بوك يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 09-07-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 198.51 ، انخفض سهم فيس بوك FACEBOOK (FB) بصورة طفيفة بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليستعد من جديد بمهاجمة هذه المقاومة ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.33% بما يعادل -0.64 نقطة ، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تداولاته بنطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة على المدى المتوسط .
ولذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن عليه أولاً اختراق حاجز المقاومة 198.51 ، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة عند 208.43 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
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