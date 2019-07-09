جنرال اليكتريك يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط - تحليل – 09-07-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط تداولات سهم جنرال إليكتريك GENERAL ELECTRIC CO (GE) بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، انخفض السهم في آخر جلساته ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وذلك مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليغلق على انخفاض بلغت نسبته -2.86% بما يعادل -0.30 نقطة ، مستنداً بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تدني أحجام التداول عن المتوسط الطبيعي للسهم . Advertisements ولهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 9.80 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 11.23 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه

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