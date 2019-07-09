شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 09-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الداش كوين للانخفاض واختبار مستوى 157.40، ويحتاج للتداول دون هذا المستوى لتأكيد استمرار السيناريو السلبي المتوقع للفترة القادمة، والذي يعتمد على الثبات دون مستوى 163.85، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 139.63.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 145.00 والمقاومة 163.85

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط