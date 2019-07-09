شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 09-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر اللايتكوين هبوطاً ليتحرك دون 120.90، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بقية اليوم، تحفّزه سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار كسر مستوى 115.50 لتأكيد الاندفاع نحو 100.00 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 110.00 والمقاومة 130.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط