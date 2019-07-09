شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 09-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الإيثريوم في مسار جانبي ويستقر حول 310.00 الآن، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بتقديم الدعم الإيجابي للسعر، وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تعتمد على الثبات فوق مستويات 288.80 و277.00، في حين يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 350.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 305.00 والمقاومة 340.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد