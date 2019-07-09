شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 09-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر البتكوين تداولات سلبية الآن ليختبر أرضية الدعم التي شكّلها فوق مستوى 12261.60، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً لهذا اليوم، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية التالية تصل إلى 13000.00 ثم 13550.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 12260.00 والمقاومة 13200.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد