الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 09-07-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالانخفاض ليبتعد عن المتوسط المتحرك 50، معززاً التوقعات باستمرار الميل الهابط بقية اليوم، والذي يستهدف مستوى 0.6900 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن الثبات دون 0.7044 يمثّل الشرط الأهم لاستمرار الانخفاض المقترح.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6900 والمقاومة 0.7000

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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