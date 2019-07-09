أرامكو السعودية ترسي عقودا بقيمة 18 مليار دولار لزيادة طاقة إنتاج حقلي المرجان والبري

قالت أرامكو السعودية في بيان إنها أرست 34 عقدا بقيمة إجمالية 18 مليار دولار لتنفيذ مشاريع للتصميم والتوريد والإنشاءات في حقلي المرجان والبري النفطيين.
وأضاف البيان أن أرامكو تهدف لرفع الطاقة الإنتاجية للحقلين بواقع 550 ألف برميل يوميا من الخام العربي و2.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا.
و تابع أن الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للنفط في أرامكو تبلغ حاليا 12 مليون برميل يوميا.
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