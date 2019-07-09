أرامكو توقع 34 عقدا بـ18 مليار دولار لرفع إنتاج حقلي المرجان والبري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت أرامكو السعودية، أمس، 34 عقدا مع شركات سعودية وعالمية، بقيمة إجمالية 18 مليار دولار، لتنفيذ مشاريع التصميم والتوريد والإنشاءات، لرفع إنتاج النفط الخام والغاز من حقلي المرجان والبري، حيث سيتم رفع الإنتاج من النفط الخام العربي إلى 550 ألف برميل يوميا، إلى جانب 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر «تواصل أرامكو ريادتها العالمية في صناعة النفط والغاز عبر تطوير وإنشاء برنامج عملاق ومتكامل لزيادة إنتاج النفط من حقلي المرجان والبري وإنشاء معمل ضخم لتصنيع الغاز، ويعد هذا البرنامج من أبرز مشاريع الطاقة التي يتم تنفيذها في العالم، فهو يتضمن مرافق بحرية وبرية لإنتاج 550 ألف برميل من النفط يوميا، ومعملا بطاقة 2.5 مليار قدم قياسية مكعبة من الغاز الطبيعي تشمل إنتاج 360 ألف برميل من سوائل الغاز الغنية بالإيثان والمكونات الأثقل».

وأضاف «أن هذا الاستثمار الرأسمالي الذي تبلغ قيمة عقوده الموقعة 18 مليار دولار يمثل منظومة مشاريع تعزز قدرات أرامكو السعودية بشكل كبير، وتدعم خططها الاستثمارية على المدى الطويل في تلبية الطلب العالمي على النفط، ويسهم في نمو الطاقة الإنتاجية للغاز بشكل كبير».

وبالإضافة للقيمة الاقتصادية الاستراتيجية التي يقدمها برنامج المرجان لعوائد الشركة والتنمية الصناعية في المملكة، فهو يدعم بشكل كبير القطاع الخاص، حيث تم إرساء المشاريع على 16 شركة محلية وعالمية لها مقرات في المملكة في مجالات الأعمال الهندسية والتوريد والإنشاء. وبلغت نسبة العقود التي فازت بها الشركات المحلية 50% من إجمالي العقود.

وتم إلزام الشركات الفائزة بالعقود بزيادة حجم مشتريات المواد والمعدات من المصنعين الوطنيين، لدعم التصنيع الوطني، ورفع مستوى المحتوى المحلي إلى 70% بحلول عام 2021، والذي يعد أهم أهداف أرامكو السعودية عبر برنامجها (اكتفاء). ومن المأمول أن تولد منظومة المشاريع في برنامج المرجان آلاف الوظائف.

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برنامج زيادة إنتاج حقل المرجان

برنامج مشاريع متكامل لزيادة إنتاج النفط الخام والغاز المصاحب، والغاز غير المصاحب، وغاز أعلى المكمن، من حقل المرجان المغمور، حيث سيتم إنشاء معمل بحري حديث لفصل الغاز عن الزيت، و24 منصة بحرية للنفط والغاز وحقن المياه. إضافة إلى توسعة مرافق معالجة النفط المركزية في تناقيب، وإنشاء معمل متكامل لمعالجة الغاز فريد من نوعه في المملكة، ومرافق مخصصة لاستخلاص سوائل الغاز الطبيعي وتجزئتها، ومرافق لبيع وحقن الغاز، ومعمل إنتاج مزدوج لتوليد الطاقة الكهربائية، وآخر لتحلية المياه.

ويهدف إلى رفع حجم إنتاج النفط الخام العربي المتوسط بمقدار 300 ألف برميل في اليوم. كما يهدف لمعالجة 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز، ورفع الإنتاج بواقع 360 ألف برميل في اليوم من سوائل الغاز الطبيعي المحتوية على الإيثان والمكونات الأثقل.

برنامج زيادة إنتاج حقل البري

يهدف إلى زيادة الإنتاج بواقع 250 ألف برميل من النفط الخام العربي الخفيف في اليوم من هذا الحقل البحري.

وسيشتمل البرنامج عى إنشاء معمل جديد لفرز الغاز عن النفط، في جزيرة أبو عي لمعالجة 500 ألف برميل من الخام العربي الخفيف في اليوم، إلى جانب إنشاء مرافق إضافية لمعالجة الغاز في معمل الغاز في الخرسانية، لمعالجة 40 ألف برميل من مكثفات المواد الهيدروكربونية المصاحبة.

ويتضمن البرنامج إنشاء محطة حقن مياه، وجزيرتي حفر صناعيتين و 11 منصة نفط وحقن مياه بحرية و 9 مواقع برية لإنتاج النفط وتوريد المياه.