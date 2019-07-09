برامج لتوفير وظائف ملائمة للمرأة المربية وحديثي التخرج والعاملين بالمناطق الأقل توظيفا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

كشف مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز اليوسف عن توجه الصندوق لدعم عدد من شرائح المجتمع والسعي لتوفير وظائف ملائمة لها في القطاع الخاص، لافتا إلى أن الشرائح تشمل المرأة المربية، وحديثي التخرج، والعاملين في المناطق الأقل توظيفا، وذلك عبر عدد من البرامج الجديدة التي ينفذها الصندوق.

وأوضح خلال ورشة عمل بغرفة الشرقية أمس أن الصندوق يسعى لدعم توظيف الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، والرفع من مهاراتهم على رأس العمل بالتوظيف النوعي والكمي، من خلال التركيز على دعم توظيف الخريجين العاطلين عن العمل، والتوظيف في المدن والقرى الأقل توظيفا للسعوديين المسجلين في البوابة الوطنية للعمل «طاقات، وذلك عن طريق برنامج «دعم التوظيف لرفع المهارات».

وأضاف اليوسف أن الفئة المستهدفة من هذا البرنامج تشمل حديثي التخرج والمنقطعين عن العمل أكثر من 90 يوما، وممن لم يستفيدوا من دعم الصندوق سابقا، حيث يمكن المدعومين سابقا من الاستفادة من الدعم التدريبي في البرنامج فقط، وذلك وفق عدد من الشروط، منها أن يكون المرشح سعودي الجنسية، في عمر لا يقل عن 20 عاما، ولا يزيد عن 40 عاما.

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معايير لزيادة الدعم

وأفاد بأن الآلية المعتمدة لدى الصندوق تفيد بأن مدة الدعم في هذا البرنامج 3 سنوات، يدفع الصندوق في السنة الأولى 30% من الراتب الشهري للموظف، و20% في السنة الثانية، و10% في السنة الثالثة، منوها إلى وجود معايير يمكن أن تزيد من نسبة الدعم المقدم، ففي حال كان الموظف المدعوم «أنثى» أو من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو كان حجم المدينة صغيرا لمكان الوظيفة، أو في حال استفادت المنشأة من التوظيف ضمن إحدى حملات التوظيف المقدمة في البرنامج فإن الدعم ـ في هذه الحالات ـ يزيد بنسبة 10% وفي حال كان حجم المدينة متوسطا لمكان الوظيفة فإن النسبة تزيد 5% على الدعم.

دروب يستهدف الجميع

وبشأن برنامج «دروب» أوضح أنه يستهدف الجميع، سواء الباحث عن العمل أو الموظف على رأس العمل، مؤكدا أن «هدف» على استعداد لمساعدة القطاع الخاص على توفير الموارد البشرية المناسبة والمطلوبة.

ولفت إلى أن جميع المواطنين الباحثين عن العمل مسجلون في «حافز»، داعيا الباحث عن العمل للتسجيل في برنامج «طاقات»، حيث يقوم مستشارو التوظيف بالاتصال للتأكد من الجاهزية للعمل في القطاع الخاص، مؤكدا أن «هدف» يجري اختبارات قياس الميول للباحث عن العمل عبر برنامج «سبل».