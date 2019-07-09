كي إم إي للنحاس تطرح خدماتها على الشركات المحلية وتبحث الاستثمار بالمملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طرحت شركة كي إم إي المتخصصة في منتجات وسبائك النحاس أمام مجموعة من الشركات المحلية، خدماتها ومنتجاتها النحاسية المنتشرة حول العالم من خلال مصانعها في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والصين والولايات المتحدة وغيرها، كما بحثت خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالرياض فرص الاستثمار في المملكة.

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فيما قدمت الهيئة في الورشة التي حضرها مجموعة من الشركات المحلية ذات العلاقة في القطاعات التي تستهلك المنتجات النحاسية في صناعاتها كالطاقة والكهرباء والبناء والصناعة، عرضا عن الفرص الاستثمارية في المملكة وآلية جذب الاستثمارات، وفتح المجال لكبرى الشركات الأجنبية للاستثمار عبر قطاعاتها ذات الأولوية، وذلك من خلال استغلال المزايا الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة، إضافة إلى تسويق فرصها الاستثمارية الواعدة بمختلف القطاعات محليا ودوليا، عبر منصة «استثمر في السعودية»، كما تم على هامش الورشة تنظيم اجتماعات ثنائية بين شركة كي إم إي والشركات المحلية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كي إم إي كلاوديو بيناسي «نعتقد بأن الاستثمار في المملكة فرصة كبيرة وواعدة، ومن الدول سريعة النمو في مجال الاستثمار، ولدى الحكومة خطة نمو استراتيجية واضحة وطويلة المدى».

وأضاف أن هذه الزيارة تهدف إلى دراسة موسعة للسوق السعودي والإقليمي، من أجل تقييم سوق منتجات النحاس في مختلف القطاعات وتحديد المشاريع المقترحة لاستكمال سلاسل القيمة لمنتجات النحاس وتحقيق هدف «صنع في السعودية».