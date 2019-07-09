شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأسماك: الأسعار انخفضت 20% نتيجة لزيادة المعروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأسماك فى الأسواق المحلية لم تتأثر خلال الأيام الماضية مؤكدة أن جميع الأصناف متوفرة فى الاسواق المحلية بنفس الأسعار قبل رفع الدعم عن المواد البترولية .

وأكد عبده عثمان نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة أنه من المستبعد حدوث زيادة فى الأسعار فى قطاع الأسماك خلال الأيام الحالية نظرًا لتزامن رفع سعر الوقود مع موسم إنتاج الأسماك التى توفر المعروض بالسوق وبالتالى تستقر الأسعار.

وأضاف عثمان أن أسعار الأسماك انخفضت بنسبة 20% نتيجة زيادة المعروض وركود حركة المبيعات وهذا بالطبع سيجعل الزيادة فى تكلفة النقل غير واضحة بالنسبة للمستهلك، مشيرًا إلى استقرار السوق حتى الان بالنسبة لقطاع الأسماك.

وكان المهندس إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة الشعب التجارية النوعية قد دعا بسرعة انعقاد مجالس إدارتها بصورة عاجلة لرفع تقريرًا مفصلا عن كل قطاع على حده ومراقبة الحركة التجارية بالسوق بشكل يومى.