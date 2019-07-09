شكرا لقرائتكم خبر عن لجان وزارة السياحة تغادر للأراضى المقدسة لمعاينة سكن الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر مساء اليوم الثلاثاء لجان وزارة السياحة لمعاينة سكن الحجاج إلى الأراضى المقدسة، بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويأتى ذلك انطلاقا من الدور الرقابى لوزارة السياحة وحرصها على تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة المصريين وتوفير كافة سبل الرعاية لهم.

ويستمر عمل اللجان فى الأراضى السعودية لقرابة أسبوعين، حيث إن الدور الرقابى للوزارة مستمر خلال كافة مراحل تنفيذ موسم الحج، بدءًا من وضع الضوابط المنظمة لموسم الحج مرورًا بمعاينة أماكن إقامة الحجاج، كما أن لجان الوزارة ستواصل متابعة الحجاج طوال الموسم منذ سفرهم وحتى عودتهم بسلام إلى أرض الوطن.

وتستهدف وزارة السياحة الحفاظ على المستوى المتميز للحج السياحى الذى التزمت بتنفيذه شركات السياحة على مدى السنوات الماضية، خاصة المتعلقة بالسكن، حيث كانت شروطها واضحة تضمن إقامة مريحة لجميع الحجاج.

حيث ألزمت ضوابط وزارة السياحة الشركات بعدم تسكين الحجاج بالميزانين أو دور الخدمات أو الأسطح أو بالمطالع الصعبة، كما ألزمت الضوابط الشركات بتوفير شاتل باص من وإلى الحرم للفنادق الواقعة أبعد من 1250 مترا من الحرم، وأن يكون السكن مرخص إيواء سياحى على الأقل للمستويين البرى والاقتصادى.