شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر يتصدى للسلوكيات الباعثة على الكراهية بقوانين جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شبكة تويتر للتواصل الإجتماعى فى بيان أنها تعمل على توسيع نطاق قوانين ضد السلوكيات الباعثة على الكراهية لتشمل اللغة التى تجرد الأشخاص من إنسانيتهم استناداً إلى انتمائهم الدينى، مشيرا أنها تضع قوانينها الخاصة بهدف ضمان الحفاظ على سلامة جميع مستخدمى المنصة.

وأوضحت انها تعمل باستمرار على تطوير قوانينها حيث أظهرت الأبحاث أن لغة التجريد من الصفات الإنسانية تسهم فى زيادة هذه المخاطر.

وفى أواخر العام الماضى، اتبع تويتر أسلوباً جديداً يعتمد على البحث فى مقترحات الجمهور العربى والإنجليزى والإسبانى واليابانى حول تحديث سياسة السلوكيات الباعثة على الكراهية من ناحية التجريد من الصفات الإنسانية.

وأوضحت الشركة فى بيانها أنها ستطالب من اليوم بحذف مثل هذه التغريدات من المنصة عندما يتم الإبلاغ عنها، كما سيتعين حذف التغريدات التى تنتهك هذا القانون والتى تم التغريد بها قبل اليوم فى حال الإبلاغ عنها، ولن ينتج عن ذلك أى تعليق مباشر للحساب.



