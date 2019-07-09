شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار المواد الغذائية والحاصلات الزراعية بأسواق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة برئاسة عمرو حامد اليوم الثلاثاء عن استقرار الأسعار فى قطاعها حتى الان وان رفع سعر الوقود لن يكون له تأثيرًا ملحوظًا على أسعار السلع فى ظل توافر المعروض و تراجع المبيعات خاصة ان زيادة تكلفة النقل تكون على الكميات ومن ثم تأثيرها على الكيلو بسيط ولن يشعر به المستهلك.

وفى نفس السياق أعلنت شعبة الحاصلات الزراعية فى بيان لها، استقرار الأسعار حيث أكد أحمد الباشا رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة ان قطاعه لن يتأثر بزيادة سعر الوقود على الأقل فى الوقت الحالى بسبب زيادة المعروض عن الطلب فضلا عن حالة الركود الكبيرة التى يشهدها السوق فى الفترة الأخيرة.

وكان المهندس إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة الشعب التجارية النوعية قد دعا بسرعة انعقاد مجالس إدارتها بصورة عاجلة لمناقشة تداعيات رفع سعر الوقود على الأنشطة المختلفة ورفع تقريرًا مفصلا عن كل قطاع على حده ومراقبة الحركة التجارية بالسوق بشكل يومى.