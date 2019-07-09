ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام التعاملات مدفوعا بصعود 15 قطاع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.31% رابحا عدد 27.48 نقطة ليغلق عند مستوى 8854.49 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.19% خاسرا 7.03 نقطة ليغلق عند مستوى 3790.56 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 131.5 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار ريال، وارتفعت أسهم 69 شركة، فيما تراجعت 106 شركة. وارتفع 15 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.33%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.14%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.28%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.17%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.15%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.91%. Advertisements وجاء سهم "الجماعى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.60%، ثم هرفى للأغذية بنسبة 3.27%، ثم الدريس بنسبة 2.34%، فيما تصدر سهم "مجموعة السعودية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.37% ثم حلوانى إخوان بنسبة 1.19%، ثم كيان السعودية بنسبة 0.87%.

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