شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار تفتتح مؤتمر المجلس الوطنى المصرى للتنافسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المجلس الوطنى المصرى للتنافسية اليوم مؤتمر "دعم البيئة التمكينية للأعمال: نحو مزيد من الإصلاحات فى سوق العمل" بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات.

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وقالت وزارة الاستثمار على موقعها الرسمى، إن الوزارة افتتحت المؤتمر، بحضور عدد من المسؤولين منهم مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر شيرى كارلين والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى.

وقال سيف الله فهمى، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، إن الهدف الأساسى للمؤتمر هو استعراض عدد من أوراق موقف، التى سيتم تقديمها فى إطار جلسات المؤتمر والتى ستتناول ثلاثة موضوعات، تتعلق بتشجيع اندماج الإناث فى سوق العمل، نظام التعليم الفنى المزدوج فى مصر، إيجاد آليات فعالة لدمج منشآت القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى، إلى جانب أخذ آراء المشاركين فى المؤتمر من الجهات الحكومية وممثلين القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى خطط الطريق والمقترحات المقدمة فى إطار أوراق العمل، بحيث يقوم المجلس الوطنى المصرى للتنافسية بمواصلة جهوده لدعم هذه الإصلاحات مستندًا على الأدلة من الدراسات والتجارب الدولية.