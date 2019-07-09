شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية تدعو الشعب النوعية لمراقبة السوق دعمًا للإصلاحات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المهندس إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة الشعب التجارية النوعية بسرعة انعقاد مجالس إدارتها بصورة عاجلة لمناقشة مراقبة الحركة التجارية بالسوق بشكل يومى. وقال "العربى" فى بيان له: إن مساندة بلدنا فى تنفيذ خطتها التنموية والإجراءات الاقتصادية التى تقوم بها الدولة، مشيرًا إلى أن رفع سعر الوقود ما هو إلا إجراء ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادى فى بلدنا لتحقيق التنمية المستدامة التى تصب فى مصلحتنا جميعًا ولذلك دعينا الشعب التجارية بأن تكثف من مراقبتها للسوق فى مختلف الانشطة والسعى إلى زيادة المعروض من أجل استقرار السوق والمساهمة فى تنفيذ خطط الدولة التنموية التى تصب فى مصلحتنا جميعًا.

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