شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صافى الدين العام للأردن 3.8% فى 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع صافي الدين العام المستحق على الأردن في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 3.8% إلى 27.93 مليار دينار (39.4 مليار دولار) مقارنة مع 26.9 مليار دينار في نهاية 2018.
وأظهرت الإحصائيات التي نُشرت على الموقع الالكتروني لوزارة المالية اليوم الثلاثاء أن صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية مايو الماضي بلغ 15.72 مليار دينار في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.2 مليار دينار.
ويشكل صافى الدين العام الأردنى ما نسبته 90.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
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