شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تواصل الانخفاض مبتعدة عن أعلى مستوياتها القياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم للجلسة الثالثة على التوالي مواصلة الابتعاد عن أعلى مستويات قياسية سجلتها في الآونة الأخيرة.



وسوف تتجه أنظار الأسواق غدا نحو أحداث هامة لعل أبرزها شهادة رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، كما سيدلي بشهادته أيضا أمام مجلس الشيوخ يوم الخميس.

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وفي سياق متصل، من المنتظر غدا صدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي – الذي عقد الشهر الماضي وشهد الإبقاء على الفائدة دون تغيير – حيث من المتوقع توضيح المزيد من التفاصيل حول ما دار داخل أروقة لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة بالبنك المركزي.



وتنتظر الأسواق محضر الاجتماع من أجل التكهن بالمسار القادم لأسعار الفائدة والسياسة النقدية بوجه عام خاصة مع تكهنات تشير إلى إمكانية خفض الفائدة قبل العام الجاري.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:38 بتوققيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 90 نقطة) إلى 26717 نقطة، كما تراجع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.1% (ما يعادل ثلاث نقاط) إلى 2972 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 8111 نقطة.