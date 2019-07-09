شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم ينخفض وسط عزوف المستثمرين عن المعادن النفيسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم وسط عزوف المستثمرين عن المعادن النفيسة كالذهب وارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



يأتي ذلك في الوقت الذي تتحول فيه أنظار الأسواق نحو الشهادة نصف السنوية التي سيدلي بها رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونجرس الأمريكي.

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وسوف يتحدث "باول" غدا عن السياسة النقدية وأداء الاقتصاد الأمريكي والتطورات في الأسواق العالمية أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، وسوف يلي ذلك تصريحات أخرى أمام مجلس الشيوخ يوم الخميس، وربما يلمح إلى الاتجاه الذي ستسلكه أسعار الفائدة.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى 97.3 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار البلاديوم عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 14:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 1542.7 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1557 دولارا بينما سجل أقل سعر عند 1532.5 دولار.